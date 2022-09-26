Сенатор Бондарев попросился на спецоперацию на Украине
Глава Комитета СФ по обороне Бондарев подал Шойгу рапорт для участия в СВО
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Фото © Kremlin.ru
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой вернуться на службу для участия в спецоперации на Украине. Об этом в "Телеграме" сообщил заместитель председателя СФ Юрий Воробьёв.
"Герой России, генерал-полковник, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в СВО", — написал Воробьёв.
Он напомнил, что Бондарев пришёл в Совфед в 2017 году с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами, а на этой неделе вновь подтвердил свои полномочия на новый пятилетний срок. Воробьёв также отметил, что гордится поступком коллеги и друга — настоящего патриота России.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от "Единой России" и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил о готовности по призыву Минобороны из офицера запаса стать строевым.
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