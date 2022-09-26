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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 16:31
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Один человек погиб и четверо ранены при обстреле ВСУ паромной переправы в Херсоне

ВСУ нанесли удар по паромной переправе в Херсоне, в результате чего один человек погиб, ещё четверо пострадали. Одна женщина, получившая ранения, находится в тяжёлом состоянии, сообщает корреспондент ТАСС.

По предварительной информации, целью украинских военных был паром. Он посечён осколками, так как сам взрыв произошёл в воздухе. Также повреждения получили два грузовика, которые в момент атаки находились на нём.

В Херсоне и области усилят меры безопасности после удара ВСУ по гостинице
В Херсоне и области усилят меры безопасности после удара ВСУ по гостинице

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по бригаде ВСУ во время совещания командования. Кроме того, выведено из строя восемь единиц специальной военной техники, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, более 40 получили ранения.

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ТАСС / Стрингер

Татьяна Миссуми
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