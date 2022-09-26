Один человек погиб и четверо ранены при обстреле ВСУ паромной переправы в Херсоне

ВСУ нанесли удар по паромной переправе в Херсоне, в результате чего один человек погиб, ещё четверо пострадали. Одна женщина, получившая ранения, находится в тяжёлом состоянии, сообщает корреспондент ТАСС.

По предварительной информации, целью украинских военных был паром. Он посечён осколками, так как сам взрыв произошёл в воздухе. Также повреждения получили два грузовика, которые в момент атаки находились на нём.