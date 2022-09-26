Учительница ижевской школы спасла целый класс от убийцы, который направлялся прямо к ним

Учительница ижевской школы № 88 Галина Жаворонкова спасла детей во время нападения Артёма Казанцева на учебное заведение. Одна из учениц рассказала телеграм-каналу SHOT , что после первых же выстрелов 71-летний преподаватель по биологии выглянула в коридор и сразу приказала восьмиклассникам спрятаться в лаборантской, вход в которую забаррикадировала.

"Мы прижались к друг другу и сидели примерно час. Стрелок прошёл мимо нашего кабинета, несмотря на то, что он находится прямо у входа на третий этаж", — рассказала девушка и добавила, что после всего случившегося Жаворонкова убедилась, что все дети попали в руки к родителям.