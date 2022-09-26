Учительница ижевской школы спасла целый класс от убийцы, который направлялся прямо к ним
Ученица ижевской школы рассказала, как биологичка спасла целый класс от убийцы
Учительница ижевской школы № 88 Галина Жаворонкова спасла детей во время нападения Артёма Казанцева на учебное заведение. Одна из учениц рассказала телеграм-каналу SHOT, что после первых же выстрелов 71-летний преподаватель по биологии выглянула в коридор и сразу приказала восьмиклассникам спрятаться в лаборантской, вход в которую забаррикадировала.
Рассказ ученицы ижевской школы № 88. Видео © SHOT
"Мы прижались к друг другу и сидели примерно час. Стрелок прошёл мимо нашего кабинета, несмотря на то, что он находится прямо у входа на третий этаж", — рассказала девушка и добавила, что после всего случившегося Жаворонкова убедилась, что все дети попали в руки к родителям.
Напомним, что ранее на одну из школ Ижевска произошло нападение, в ходе которого местный житель Артём Казанцев убил 15 человек, 11 из которых — дети. Позже правоохранители обнаружили его тело в одном из кабинетов учебного заведения. При себе у него нашли два пистолета и магазины к ним с надписью "Ненависть".