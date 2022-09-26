Камеры сняли нападение вооружённого мужчины на бар "16 тонн" и его побег на чёрном Mercedes
Устроивший стрельбу в столичном клубе "16 тонн" подъехал к зданию на автомобиле, а после первых выстрелов прохожие были вынуждены разбегаться в разные стороны. Кадры с камер видеонаблюдения публикует телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, как злоумышленник выходит из чёрного Mercedes, который он бросил прямо на тротуаре, а чуть позже заходит внутрь клуба. Именно там он и начал стрельбу, что сильно напугало прохожих. Сразу после этого он сел обратно в машину и чуть не сбил человека, а также едва не выехал на встречную полосу. Автомобиль он бросил в километре от заведения.
Напомним, ранее сегодня неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один из охранников. Позднее правоохранители задержали нападавшего.