Камеры сняли нападение вооружённого мужчины на бар "16 тонн" и его побег на чёрном Mercedes

На кадрах видно, как злоумышленник выходит из чёрного Mercedes, который он бросил прямо на тротуаре, а чуть позже заходит внутрь клуба. Именно там он и начал стрельбу, что сильно напугало прохожих. Сразу после этого он сел обратно в машину и чуть не сбил человека, а также едва не выехал на встречную полосу. Автомобиль он бросил в километре от заведения.