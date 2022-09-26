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26 сентября, 16:54

Камеры сняли нападение вооружённого мужчины на бар "16 тонн" и его побег на чёрном Mercedes

Устроивший стрельбу в столичном клубе "16 тонн" подъехал к зданию на автомобиле, а после первых выстрелов прохожие были вынуждены разбегаться в разные стороны. Кадры с камер видеонаблюдения публикует телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как злоумышленник выходит из чёрного Mercedes, который он бросил прямо на тротуаре, а чуть позже заходит внутрь клуба. Именно там он и начал стрельбу, что сильно напугало прохожих. Сразу после этого он сел обратно в машину и чуть не сбил человека, а также едва не выехал на встречную полосу. Автомобиль он бросил в километре от заведения.

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Напомним, ранее сегодня неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один из охранников. Позднее правоохранители задержали нападавшего.

Артур Белкин

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