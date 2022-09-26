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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 18:55
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Европейцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о Путине

Пользователи Twitter пришли в ярость из-за слов Зеленского о Путине и безопасности в Европе

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Подписчики издания Politico в социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его слова о российском коллеге Владимире Путине. Лидер Незалежной поведал, что в Европе не будет стабильности, пока у власти в РФ находится Путин. На это юзеры ответили, что главная причина конфликта на Украине — сам Зеленский.

"Вы грезили о вступлении Украины в НАТО, зная о позиции России. Вы — причина этого конфликта. Позор Западу за то, что пытается сделать из вас героя", написал комментатор.

Другой пользователь и вовсе назвал Украину главной угрозой стабильности Евросоюза.

"Безопасность Европы под угрозой из-за Украины. Ты должен спросить себя, стоит ли её поддерживать", написал другой комментатор.

"Зеленского уже не остановить. Он всё требует и требует. Он будет счастлив, только когда вся Европа окажется втянутой в этот кризис", — заметил ещё один.

Другой подписчик обратил внимание, что Зеленский — "неудавшийся актёр — самая большая угроза миру во всём мире".

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Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточную поддержку Украины. По словам политика, Израиль ни разу не поставил Киеву какого-либо оружия, при этом активно занимаясь экспортом вооружения в третьи страны.

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Матвей Шандрыголов
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