Европейцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о Путине
Пользователи Twitter пришли в ярость из-за слов Зеленского о Путине и безопасности в Европе
Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman
Подписчики издания Politico в социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его слова о российском коллеге Владимире Путине. Лидер Незалежной поведал, что в Европе не будет стабильности, пока у власти в РФ находится Путин. На это юзеры ответили, что главная причина конфликта на Украине — сам Зеленский.
"Вы грезили о вступлении Украины в НАТО, зная о позиции России. Вы — причина этого конфликта. Позор Западу за то, что пытается сделать из вас героя", — написал комментатор.
Другой пользователь и вовсе назвал Украину главной угрозой стабильности Евросоюза.
"Безопасность Европы под угрозой из-за Украины. Ты должен спросить себя, стоит ли её поддерживать", — написал другой комментатор.
"Зеленского уже не остановить. Он всё требует и требует. Он будет счастлив, только когда вся Европа окажется втянутой в этот кризис", — заметил ещё один.
Другой подписчик обратил внимание, что Зеленский — "неудавшийся актёр — самая большая угроза миру во всём мире".
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточную поддержку Украины. По словам политика, Израиль ни разу не поставил Киеву какого-либо оружия, при этом активно занимаясь экспортом вооружения в третьи страны.