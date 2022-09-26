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26 сентября, 07:51

Немцы увидели изменения в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе

Читатели Die Welt указали на изменения в поведении Зеленского после заявления Путина

Немцы заметили некоторые изменения в поведении украинского лидера Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина о ядерной угрозе. По словам читателей Die Welt, политик очень резко поменял своё мнение.

"Путин не блефует с ядерными оружием", — говорит Зеленский, — до вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" — возмутился комментатор.

По мнению другого читателя, Зеленский наконец понял что к чему и начал воспринимать Путина всерьёз.

"До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?" — поинтересовался другой пользователь.

Другой же посоветовал украинскому президенту договориться или начать действовать самостоятельно. По его мнению, "шоумен" получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить "свои игры в интересах США и НАТО".

"Я больше не могу слушать Зеленского", — отметил ещё один комментатор.

Запад не станет отвечать зеркально на российский ядерный удар по Украине

Запад не станет отвечать зеркально на российский ядерный удар по Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в вероятности применения Россией ядерного оружия. Он заявил, что не верит в такой исход событий, выразив сомнения в том, что мир не позволит российскому лидеру Владимиру Путин "использовать это оружие".

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ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire / Ukrainian Presidential Press Off

Николь Вербер

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