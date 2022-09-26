Немцы увидели изменения в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе

Немцы заметили некоторые изменения в поведении украинского лидера Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина о ядерной угрозе. По словам читателей Die Welt, политик очень резко поменял своё мнение.

"Путин не блефует с ядерными оружием", — говорит Зеленский, — до вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" — возмутился комментатор.

По мнению другого читателя, Зеленский наконец понял что к чему и начал воспринимать Путина всерьёз.

"До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?" — поинтересовался другой пользователь.

Другой же посоветовал украинскому президенту договориться или начать действовать самостоятельно. По его мнению, "шоумен" получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить "свои игры в интересах США и НАТО".

"Я больше не могу слушать Зеленского", — отметил ещё один комментатор.