Пригожин признал создание ЧВК "Вагнер"

Российский бизнесмен, руководитель группы "Конкорд" Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название "Вагнер". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице его компании в соцсети "ВКонтакте". Группа "Конкорд" часто размещает ответы на вопросы СМИ в открытом доступе. На этот раз Пригожин впервые открыто заявил о своей причастности к вагнеровцам и рассказал, что благодаря их отваге коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии и ряда других стран.

Пригожин рассказал, что ЧВК была создана им весной 2014 года, "когда начался геноцид русского населения Донбасса". Как и многие другие бизнесмены, он часто ездил на полигоны и попытался набрать группу добровольцев, которая "поедет и защитит русских".

"Я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашёл специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер", — цитирует слова бизнесмена группа "Конкорд".

Пригожин добавил, что перестал отрицать свою связь с группой "Вагнер", потому что "наступило время откровения", а сам он долгое время "уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма".