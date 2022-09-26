Около 17 тысяч россиян выехали в Финляндию за выходные

Эта цифра на 80% выше, нежели неделей ранее. Сейчас на границе скопилось огромное количество машин, а пробка достигает длины в несколько километров. Как замечают финские пограничники, большинство выезжающих из РФ граждан — мужчины. Немало машин с российскими номерами можно встретить и на паромах, которые следуют из Финляндии в Швецию. Так, на рейсе Турку – Стокгольм можно было обнаружить 30 автомобилей из РФ.