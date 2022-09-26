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26 сентября, 18:42

Около 17 тысяч россиян выехали в Финляндию за выходные

Reuters: Около 17 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией за выходные

Около 17 тысяч граждан России пересекли границу с Финляндией в прошедшие выходные, сообщает Reuters со ссылкой на финские власти.

Эта цифра на 80% выше, нежели неделей ранее. Сейчас на границе скопилось огромное количество машин, а пробка достигает длины в несколько километров. Как замечают финские пограничники, большинство выезжающих из РФ граждан — мужчины. Немало машин с российскими номерами можно встретить и на паромах, которые следуют из Финляндии в Швецию. Так, на рейсе Турку – Стокгольм можно было обнаружить 30 автомобилей из РФ.

"Это взаимосвязано с ситуацией на российско-финской границе: россияне едут через Финляндию в Стокгольм, а оттуда в другие европейские страны", — предположила глава пресс-службы Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрём.

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ТАСС / IMAGO / Jussi Nukari

Артур Белкин
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