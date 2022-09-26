Около 17 тысяч россиян выехали в Финляндию за выходные
Reuters: Около 17 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией за выходные
Около 17 тысяч граждан России пересекли границу с Финляндией в прошедшие выходные, сообщает Reuters со ссылкой на финские власти.
Эта цифра на 80% выше, нежели неделей ранее. Сейчас на границе скопилось огромное количество машин, а пробка достигает длины в несколько километров. Как замечают финские пограничники, большинство выезжающих из РФ граждан — мужчины. Немало машин с российскими номерами можно встретить и на паромах, которые следуют из Финляндии в Швецию. Так, на рейсе Турку – Стокгольм можно было обнаружить 30 автомобилей из РФ.
"Это взаимосвязано с ситуацией на российско-финской границе: россияне едут через Финляндию в Стокгольм, а оттуда — в другие европейские страны", — предположила глава пресс-службы Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрём.
Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил кабмину оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / IMAGO / Jussi Nukari