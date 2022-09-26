Глава Генштаба Британии провёл переговоры с российским военным атташе Еловиком
Начальник Генштаба Великобритании Энтони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи. Об этом сообщает в Twitter британское Министерство обороны.
"Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с РФ каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации", — говорится в публикации.
Встреча представителей военных структур состоялась в Министерстве обороны Великобритании.
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Напомним, накануне обозреватель британской газеты Daily Mail заявил, что вместо попыток разжечь украинский конфликт, его пора завершать. Эксперт аргументировал это тем, что Британии надо прислушаться к словам президента России Владимира Путина про применение ядерного оружия.
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