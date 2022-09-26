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Опубликовано 26 сентября 2022, 18:28
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Глава Генштаба Британии провёл переговоры с российским военным атташе Еловиком

Начальник Генштаба Великобритании Энтони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи. Об этом сообщает в Twitter британское Министерство обороны.

"Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с РФ каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации", — говорится в публикации.

Встреча представителей военных структур состоялась в Министерстве обороны Великобритании.

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Напомним, накануне обозреватель британской газеты Daily Mail заявил, что вместо попыток разжечь украинский конфликт, его пора завершать. Эксперт аргументировал это тем, что Британии надо прислушаться к словам президента России Владимира Путина про применение ядерного оружия.

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Getty Images / Andrew Milligan / PA Images

Ирина Фальке
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