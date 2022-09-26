Экс-агент ЦРУ в Российской армии: Два условия, при которых могут призвать Эдварда Сноудена

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин поставил под сомнение утверждение, что получившему российское гражданство экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену не может быть вручена повестка в рамках частичной мобилизации. В беседе с Лайфом он рассказал — почему.

"Во-первых, надо определиться, отказался ли он (Сноуден) от второго гражданства. Если отказался и [имеет] только российское гражданство, и не работает в какой-то сфере, которая подала бы на него бронь, то он подлежит призыву на общих основаниях", — разъяснил юрист.

В том случае, если работодатель Сноудена подал на него бронь как на IT-специалиста, то, согласно распоряжению Правительства России, "данная категория через определённые организации, которые аккредитованы соответствующим образом, имеет право на отсрочку от мобилизации".

"Поэтому всё зависит от того, насколько он социализировался, насколько он официально закреплён на рабочем месте, и имеет ли он второе гражданство. Поэтому, скорее всего, да, подлежит", — резюмировал собеседник Лайфа.