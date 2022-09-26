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Опубликовано 26 сентября 2022, 18:31
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Кадыров показал подбитый украинский коптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором показал подбитый российскими войсками в зоне спецоперации на Украине коптер. Его особенностью стала надпись "Привет из Нью-Йорка" на боевом заряде.

Российские военные сбили коптер с надписью "Привет из Нью-Йорка" на Украине. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: "Привет из Нью-Йорка". Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись", — отметил Кадыров.

По его словам, это ещё одно доказательство того, что российские войска на Украине воют не только с бойцами ВСУ, но и с наёмниками из стран НАТО. Для случаев подобных ситуаций с коптером, отмечает Кадыров, в русском языке есть фраза "Какой привет, такой ответ".

"Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать и он непременно научит вас приветливости и правильному тону", — добавил глава Чечни.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные за минувшие сутки нанесли удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время совещания командования. В результате было уничтожено 25 украинских военнослужащих, а более 40 получили ранения.

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Telegram / Kadyrov_95

Артур Белкин
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