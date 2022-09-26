Премьер Казахстана поручил помогать приезжающим в страну россиянам
Премьер Казахстана Смаилов поручил оказывать содействие приезжающим в страну россиянам
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил кабмину оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России. По информации пресс-службы правительства республики, центральные и местные госорганы должны скоординировать действия во избежание социальной напряжённости.
"Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС", — сказал Смаилов.
Также госструктурам поручено объяснить как мигрантам, так и казахстанцам их права и ответственность. Для этого в ближайшие дни будут открыты специальные горячие линии. Помимо того, глава кабмина распорядился обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры и принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц.
Ранее в Казахстане опровергли информацию о закрытии КПП на границе с Россией и отметили, что от российской стороны уведомлений о каких-либо ограничениях не поступало.
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