Премьер Казахстана поручил помогать приезжающим в страну россиянам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил кабмину оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России. По информации пресс-службы правительства республики, центральные и местные госорганы должны скоординировать действия во избежание социальной напряжённости.

"Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС", — сказал Смаилов.

Также госструктурам поручено объяснить как мигрантам, так и казахстанцам их права и ответственность. Для этого в ближайшие дни будут открыты специальные горячие линии. Помимо того, глава кабмина распорядился обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры и принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц.