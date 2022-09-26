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Опубликовано 26 сентября 2022, 17:52

Премьер Казахстана поручил помогать приезжающим в страну россиянам

Премьер Казахстана Смаилов поручил оказывать содействие приезжающим в страну россиянам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил кабмину оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России. По информации пресс-службы правительства республики, центральные и местные госорганы должны скоординировать действия во избежание социальной напряжённости.

"Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС", — сказал Смаилов.

Также госструктурам поручено объяснить как мигрантам, так и казахстанцам их права и ответственность. Для этого в ближайшие дни будут открыты специальные горячие линии. Помимо того, глава кабмина распорядился обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры и принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц.

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Flickr / Vladimir Varfolomeev

Ирина Фальке
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