Прививку от гриппа в Петербурге сделали более миллиона человек

В Северной столице растут очереди в мобильные пункты тех, кто желает вакцинироваться от гриппа из-за подъёма осенней заболеваемости. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала сотрудник мобильного пункта от городской поликлиники № 43 фельдшер общей врачебной практики Светлана Колпакова.

"Такая очередь, как сегодня, у нас не всегда. Но на данный момент начался подъём осенней заболеваемости, люди хотят обезопасить себя. Самые активные дни — будни. За смену проходит около ста человек. Но мы успеваем и осмотр провести, и опросить: чем болеет, есть ли жалобы, обязательно спросим о наличии аллергии на куриный белок. У пожилых измеряем давление, температуру, сатурацию, осматриваем горло, глаза. Если человек на данный момент болен, назначаю рекомендации и говорю, что пока прививка невозможна, приглашаю прийти через две недели", — рассказала Колпакова.

По её словам, от гриппа сейчас используется трёхвалентная вакцина "Совигрипп". Те, кто прививается впервые, несколько дней могут испытывать головные боли и слабость. В этом случае врач советует чередовать нурофен и парацетамол каждые восемь часов. Также не рекомендуется несколько дней есть шоколад и цитрусовые, посещать баню и употреблять алкоголь. Каждый прививающийся обязательно подписывает информированное согласие. С собой лучше иметь паспорт, полис и СНИЛС, хотя, уверяет Колпакова, прививку сделают и без них всем желающим, включая иностранцев и беженцев.

По данным издания, на сегодняшний день в Петербурге привились уже более 1 миллиона 52 тысяч человек, включая 226 тысяч детей, 777 тысяч взрослых, почти пять тысяч беременных. Также 43 тысячи горожан было привито за счёт средств районных администраций, предприятий, организаций и предпринимателей. На данный момент в Северной столице в 14 районах работает 41 передвижной пункт возле станций метрополитена, у железнодорожного вокзала в Пушкине, у торговых центров "Сити Молл", "Гулливер" в Приморском районе и в других местах.