В Гагаузии хотят повысить статус русского языка назло Санду

Депутат Народного собрания (местный парламент) Гагаузской автономии Виктор Петров предложил поднять статус русского языка в ответ на слова президента Молдавии Майи Санду об ужесточении наказания за "предательство родины" и поддержку действий России на Украине. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Учитывая, что в Молдавии более 40% русскоязычных — это и жители Гагаузии, и жители Приднестровья, и многие жители севера республики, — и беря во внимание пункт 2 статьи 13 конституции страны, где говорится, что "государство признаёт и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка", считаем, что необходимость поддержки русского языка со стороны президента полностью соответствует озвученным Санду устремлениям по предотвращению сепаратизма", — говорится в сообщении.

По мнению парламентария, руководство Молдавии должно сформировать делегацию на высшем уровне, которая бы инициировала переговоры с Россией по вопросу "специальных цен на энергоресурсы". Петров уверен, что такая мера сможет улучшить жизнь граждан страны. Депутат считает, что в молдавских школах необходимо прекратить преподавание курса "История Румынии" и спекуляции относительно государственного языка.