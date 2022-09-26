В Харькове вандалы облили красной краской памятник Пушкину
Памятник Пушкину. Фото © t.me / Суспільне Харків
В Харькове неизвестные вандалы облили красной краской памятник поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает местное издание "Общественное".
"Утром пришли и увидели, что памятник разрисован краской, вызвали наших рабочих. Сильно было полито сверху. Вылили наверняка целую банку", — рассказала сотрудница коммунального предприятия "Харьковзеленстрой" Наталия Юркина.
Ранее Лайф рассказывал, как аналогичный случай произошёл на станции "Университет" в метро Киева.