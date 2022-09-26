НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 17:21

В Харькове вандалы облили красной краской памятник Пушкину

<p>Памятник Пушкину. Фото © t.me / <a href="https://t.me/suspilnekharkiv/17631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Суспільне Харків</a></p>

Памятник Пушкину. Фото © t.me / Суспільне Харків

В Харькове неизвестные вандалы облили красной краской памятник поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает местное издание "Общественное".

"Утром пришли и увидели, что памятник разрисован краской, вызвали наших рабочих. Сильно было полито сверху. Вылили наверняка целую банку", — рассказала сотрудница коммунального предприятия "Харьковзеленстрой" Наталия Юркина.

Вандалы облили красной краской памятник советским воинам в Эстонии

Вандалы облили красной краской памятник советским воинам в Эстонии

Ранее Лайф рассказывал, как аналогичный случай произошёл на станции "Университет" в метро Киева.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров