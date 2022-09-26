Россия не будет выдвигать свой фильм на "Оскар"

Киноакадемия России не будет отправлять отечественные фильмы в качестве конкурсантов на "Оскар", который состоится 12 марта 2023 года. Решение было принято на заседании Президиума организации.

"Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии. Персональный состав Комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" формируется и утверждается Президиумом Киноакадемии России", — говорится в тексте сообщения.