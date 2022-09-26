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Опубликовано 26 сентября 2022, 17:25
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Памфилова сравнила покидающих Россию мужчин с "крысами, бегущими, поджав хвосты"

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сравнила покидающих страну из-за объявления частичной мобилизации граждан с "крысами, бегущими, поджав хвосты".

"Мы видим, как многие наши мужчины добровольно или в соответствии с повесткой идут в призывные пункты, идут честно выполнять свой долг. А те крысы, что бегут из страны, — пусть бегут, поджав дрожащие хвосты", — цитирует Памфилову пресс-служба Центризбиркома.

Она также заявила, что "огромная и величественная Россия, словно мощный корабль, продолжит идти к своей цели", поэтому стране от убежавших будет только легче.

"Объясняем.рф": Россияне с двойным гражданством подпадают под частичную мобилизацию
"Объясняем.рф": Россияне с двойным гражданством подпадают под частичную мобилизацию

Ранее в Минобороны заявили, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан. А глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что россияне, которые подпадают под частичную мобилизацию, могут свободно перемещаться по стране как минимум до момента получения соответствующей повестки.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Ирина Фальке
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