Памфилова сравнила покидающих Россию мужчин с "крысами, бегущими, поджав хвосты"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сравнила покидающих страну из-за объявления частичной мобилизации граждан с "крысами, бегущими, поджав хвосты".
"Мы видим, как многие наши мужчины добровольно или в соответствии с повесткой идут в призывные пункты, идут честно выполнять свой долг. А те крысы, что бегут из страны, — пусть бегут, поджав дрожащие хвосты", — цитирует Памфилову пресс-служба Центризбиркома.
Она также заявила, что "огромная и величественная Россия, словно мощный корабль, продолжит идти к своей цели", поэтому стране от убежавших будет только легче.
Ранее в Минобороны заявили, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан. А глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что россияне, которые подпадают под частичную мобилизацию, могут свободно перемещаться по стране как минимум до момента получения соответствующей повестки.
ТАСС / Сергей Савостьянов