Кириенко вместе с главами ЛНР и ДНР открыл в Краснодоне памятник "Непокорённые"
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, а также главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник посетили Краснодон в ЛНР, где открыли памятник молодогвардейцам "Непокорённые", ранее закрытый на реставрацию.
Они также посетили музей "Молодая Гвардия" и возложили цветы к Вечному огню. Кириенко, Пушилин и Пасечник собираются побывать в рок-оратории "Чёрный январь. Прощёное воскресение", посвящённой подвигам молодогвардейцев.
Монумент "Непокорённые" расположен на месте шахты, где в годы Великой Отечественной был убит 71 участник подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия". Изначально здесь стоял обелиск, затем обновлённый мемориал был торжественно открыт 2 октября 1982 года в честь 40-летия создания организации. Ранее на территории музейного комплекса была создана аллея со стелами 40 членов организации.
Ранее в ДНР отреставрировали мемориальный комплекс "Саур-Могила", разрушенный в ходе боевых действий 2014 года. Так, на территории мемориала впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь.
ТАСС/Александр Щербак