Кириенко вместе с главами ЛНР и ДНР открыл в Краснодоне памятник "Непокорённые"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, а также главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник посетили Краснодон в ЛНР, где открыли памятник молодогвардейцам "Непокорённые", ранее закрытый на реставрацию.

Они также посетили музей "Молодая Гвардия" и возложили цветы к Вечному огню. Кириенко, Пушилин и Пасечник собираются побывать в рок-оратории "Чёрный январь. Прощёное воскресение", посвящённой подвигам молодогвардейцев.

Монумент "Непокорённые" расположен на месте шахты, где в годы Великой Отечественной был убит 71 участник подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия". Изначально здесь стоял обелиск, затем обновлённый мемориал был торжественно открыт 2 октября 1982 года в честь 40-летия создания организации. Ранее на территории музейного комплекса была создана аллея со стелами 40 членов организации.