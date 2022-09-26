Конгресс США предварительно согласовал помощь Украине на $12 млрд
Reuters: Конгресс США предварительно согласовал новый пакет помощи Украине на почти $12 млрд
Конгресс США достиг предварительного согласия по вопросу предоставления нового пакета помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.
Решение о выделении дополнительных средств Незалежной может быть принято до 30 сентября. Именно тогда конгрессмены должны будут одобрить законопроект о расходах, в который может войти новый пакет помощи Киеву.
Ранее Лайф сообщал, что власти США выделили 457,5 миллиона долларов в качестве дополнительной помощи правоохранительным органам и органам криминальной юстиции Украины.
Shutterstock