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26 сентября, 17:46

Конгресс США предварительно согласовал помощь Украине на $12 млрд

Reuters: Конгресс США предварительно согласовал новый пакет помощи Украине на почти $12 млрд

Конгресс США достиг предварительного согласия по вопросу предоставления нового пакета помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.

Решение о выделении дополнительных средств Незалежной может быть принято до 30 сентября. Именно тогда конгрессмены должны будут одобрить законопроект о расходах, в который может войти новый пакет помощи Киеву.

В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет

В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет

Ранее Лайф сообщал, что власти США выделили 457,5 миллиона долларов в качестве дополнительной помощи правоохранительным органам и органам криминальной юстиции Украины.

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Shutterstock

Артур Белкин

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