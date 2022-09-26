Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ из-за ситуации на собственной границе

Вооружённые силы Армении не примут участия в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Казахстана из-за ситуации на границе страны с Азербайджаном. Об этом в Минобороны Армении сообщили порталу infocom.am .

"Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате осуществлённой Азербайджаном агрессии, Минобороны, исходя из задач, которые поставлены перед ВС Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан", — говорится в тексте сообщения.