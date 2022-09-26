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26 сентября, 17:49

Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ из-за ситуации на собственной границе

Вооружённые силы Армении не примут участия в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Казахстана из-за ситуации на границе страны с Азербайджаном. Об этом в Минобороны Армении сообщили порталу infocom.am.

"Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате осуществлённой Азербайджаном агрессии, Минобороны, исходя из задач, которые поставлены перед ВС Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан", — говорится в тексте сообщения.

Добавим, что учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ пройдут с 26 сентября по 8 октября.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле приграничных районов

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле приграничных районов

Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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