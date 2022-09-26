Не служившего журналиста РИА "Новости" не выпустили из России

Журналиста спортивной редакции РИА "Новости" Илью Васильева "развернули" на российской границе. Он планировал улететь в отпуск в Турцию, но вместо пожелания счастливого пути пограничники в "Жуковском" вручили Васильеву уведомление об отказе в праве на выезд из страны на основании решения военкомата.

"Мне 33 года. Не служил, военной кафедры не было. Имею категорию "B" — ограниченно годен к военной службе по состоянию здоровья. Повестку по месту жительства не получал. На пограничном контроле не пропустили на рейс в Стамбул. Отправлялся в отпуск: билеты туда, обратно, бронь отеля — всё есть. 40 минут держали в комнате: спрашивали, есть ли российской паспорт, справка из военкомата о том, что можно выезжать из страны", — цитирует Васильева агентство.