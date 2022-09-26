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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 18:47
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Не служившего журналиста РИА "Новости" не выпустили из России

Журналиста РИА "Новости" Илью Васильева не пустили на рейс до Стамбула из-за мобилизации

Журналиста спортивной редакции РИА "Новости" Илью Васильева "развернули" на российской границе. Он планировал улететь в отпуск в Турцию, но вместо пожелания счастливого пути пограничники в "Жуковском" вручили Васильеву уведомление об отказе в праве на выезд из страны на основании решения военкомата.

Журналисту РИА "Новости" запретили покидать страну из-за частичной мобилизации. Фото © Telegram / РИА "Новости"

Журналисту РИА "Новости" запретили покидать страну из-за частичной мобилизации. Фото © Telegram / РИА "Новости"

"Мне 33 года. Не служил, военной кафедры не было. Имею категорию "B" — ограниченно годен к военной службе по состоянию здоровья. Повестку по месту жительства не получал. На пограничном контроле не пропустили на рейс в Стамбул. Отправлялся в отпуск: билеты туда, обратно, бронь отеля — всё есть. 40 минут держали в комнате: спрашивали, есть ли российской паспорт, справка из военкомата о том, что можно выезжать из страны",цитирует Васильева агентство.

МО РФ: Частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан
МО РФ: Частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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Анатолий Симоненко
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