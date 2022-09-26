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26 сентября, 19:02

Цена нефти Brent упала ниже 83$ впервые с начала января

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре этого года опустилась на Лондонской бирже ICE ниже 83 долларов за баррель. По данным торгов, это произошло впервые с 11 января 2022 года.

По состоянию на 20:10 по московскому времени стоимость Brent опустилась до 82,82 долларов за баррель, а спустя 13 минут — до 82,68 долларов за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре этого года подешевел до 76,56 долларов за баррель.

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Ранее Лайф писал, что мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 1%, цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 14 января.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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