Цена нефти Brent упала ниже 83$ впервые с начала января

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре этого года опустилась на Лондонской бирже ICE ниже 83 долларов за баррель. По данным торгов, это произошло впервые с 11 января 2022 года.

По состоянию на 20:10 по московскому времени стоимость Brent опустилась до 82,82 долларов за баррель, а спустя 13 минут — до 82,68 долларов за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре этого года подешевел до 76,56 долларов за баррель.