США не считают необходимым повышать готовность ядерных сил

Вашингтон не видит никаких признаков того, что Москва ведёт подготовку к применению ядерного оружия. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос, считают ли американские власти, что вероятность использования Россией ядерного оружия в настоящий момент выше, чем в феврале или марте.

"Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов [его применения], то мы этого не видели на данный момент", — приводит ТАСС заявление Жан-Пьер.