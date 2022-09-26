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26 сентября, 19:12

США не считают необходимым повышать готовность ядерных сил

Карин Жан-Пьер: США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие

Вашингтон не видит никаких признаков того, что Москва ведёт подготовку к применению ядерного оружия. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос, считают ли американские власти, что вероятность использования Россией ядерного оружия в настоящий момент выше, чем в феврале или марте.

"Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов [его применения], то мы этого не видели на данный момент", — приводит ТАСС заявление Жан-Пьер.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон воспринимает эти угрозы очень серьёзно, но, тем не менее, не видит оснований для изменения уровня готовности ядерных сил США.

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Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите своей страны "любыми средствами" при угрозе применения против РФ ядерного оружия. Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, постоянно высказывая угрозы в адрес Москвы.

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Getty Images/Alex Wong

Ирина Фальке

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