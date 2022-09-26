США не считают необходимым повышать готовность ядерных сил
Карин Жан-Пьер: США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие
Вашингтон не видит никаких признаков того, что Москва ведёт подготовку к применению ядерного оружия. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос, считают ли американские власти, что вероятность использования Россией ядерного оружия в настоящий момент выше, чем в феврале или марте.
"Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов [его применения], то мы этого не видели на данный момент", — приводит ТАСС заявление Жан-Пьер.
Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон воспринимает эти угрозы очень серьёзно, но, тем не менее, не видит оснований для изменения уровня готовности ядерных сил США.
Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите своей страны "любыми средствами" при угрозе применения против РФ ядерного оружия. Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, постоянно высказывая угрозы в адрес Москвы.
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