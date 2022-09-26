Послы ЕС поручили ЕК обновить инструкцию по выдаче виз россиянам
Послы стран – членов Евросоюза рекомендовали Еврокомиссии обновить положения по визовым ограничениям для граждан России в связи с объявленной ранее в стране частичной мобилизацией. Об этом РИА "Новости" сообщили в представительстве Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС.
"В свете недавних событий послы призвали Еврокомиссию отслеживать, оценить и при необходимости обновить инструкции по визам, выпущенные 9 сентября, с учётом озабоченности стран – членов ЕС в области безопасности", — рассказали в представительстве.
Ранее Лайф писал, что в глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею о выдаче гуманитарных виз гражданам РФ, скрывающимся от частичной мобилизации. По словам политика, Евросоюз должен "проявить открытость" к тем, кто скрывается от военкоматов.
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