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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 19:09

Послы ЕС поручили ЕК обновить инструкцию по выдаче виз россиянам

Послы стран – членов Евросоюза рекомендовали Еврокомиссии обновить положения по визовым ограничениям для граждан России в связи с объявленной ранее в стране частичной мобилизацией. Об этом РИА "Новости" сообщили в представительстве Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС.

"В свете недавних событий послы призвали Еврокомиссию отслеживать, оценить и при необходимости обновить инструкции по визам, выпущенные 9 сентября, с учётом озабоченности стран – членов ЕС в области безопасности", — рассказали в представительстве.

Европейская страна отказалась ограничивать выдачу виз россиянам
Европейская страна отказалась ограничивать выдачу виз россиянам

Ранее Лайф писал, что в глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею о выдаче гуманитарных виз гражданам РФ, скрывающимся от частичной мобилизации. По словам политика, Евросоюз должен "проявить открытость" к тем, кто скрывается от военкоматов.

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unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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