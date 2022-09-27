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27 сентября, 06:52

В Тольятти задержан забросавший мэрию коктейлями Молотова поджигатель

<p>Задержанный за поджог здания администрации в Тольятти. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный за поджог здания администрации в Тольятти. Обложка © Telegram / SHOT

В Тольятти задержали злоумышленника, который поджёг здание местной администрации, забросав его коктейлями Молотова. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, им оказался 35-летний менеджер местной туристической фирмы Павел К. В своё оправдание он говорит, что всего лишь хотел выразить протест. Но, видимо, не нашёл способа получше. Теперь курортнику обеспечен "отдых" в следственном изоляторе.

В Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт

В Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт

Напомним, на прошлой неделе в Тольятти неизвестные атаковали здание городской администрации. Уточнялось, что злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в здание на улице Белорусской рано утром. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Судя по фото, загорелись входная дверь и обшивка потолка.

Николь Вербер

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