В Тольятти задержан забросавший мэрию коктейлями Молотова поджигатель

В Тольятти задержали злоумышленника, который поджёг здание местной администрации, забросав его коктейлями Молотова. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, им оказался 35-летний менеджер местной туристической фирмы Павел К. В своё оправдание он говорит, что всего лишь хотел выразить протест. Но, видимо, не нашёл способа получше. Теперь курортнику обеспечен "отдых" в следственном изоляторе.