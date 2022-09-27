В Тольятти задержан забросавший мэрию коктейлями Молотова поджигатель
Задержанный за поджог здания администрации в Тольятти. Обложка © Telegram / SHOT
В Тольятти задержали злоумышленника, который поджёг здание местной администрации, забросав его коктейлями Молотова. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, им оказался 35-летний менеджер местной туристической фирмы Павел К. В своё оправдание он говорит, что всего лишь хотел выразить протест. Но, видимо, не нашёл способа получше. Теперь курортнику обеспечен "отдых" в следственном изоляторе.
Напомним, на прошлой неделе в Тольятти неизвестные атаковали здание городской администрации. Уточнялось, что злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в здание на улице Белорусской рано утром. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Судя по фото, загорелись входная дверь и обшивка потолка.