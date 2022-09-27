Демонстранты вышли на улицы Токио с требованием отменить государственные похороны Абэ
Акция протеста против государственных похорон Абэ. Обложка © Twitter / PhilstarNews / AFP / Toshifumi Kitamura
В эти минуты в спортивно-концертном центре Nippon Budokan проходит церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Это стало поводом для массовых протестов среди японцев: многие из них вышли на улицу, чтобы заявить о несогласии с решением правительства.
Демонстранты собрались рядом с залом Nippon Budokan, где проходит церемония. Протестующие держат плакаты, на которых написано требование отменить государственные похороны японского политика. Судя по снимкам, опубликованным в "Твиттере", акция собрала десятки человек.
На бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение, это произошло 8 июля. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли: Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. 23 июля стало известно, что убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу. Частные похороны политика уже состоялись 12 июля, его тело кремировано. Сегодня проходит церемония государственных похорон.