Демонстранты вышли на улицы Токио с требованием отменить государственные похороны Абэ

В эти минуты в спортивно-концертном центре Nippon Budokan проходит церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Это стало поводом для массовых протестов среди японцев: многие из них вышли на улицу, чтобы заявить о несогласии с решением правительства.