НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 06:31

Демонстранты вышли на улицы Токио с требованием отменить государственные похороны Абэ

<p>Акция протеста против государственных похорон Абэ. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/PhilstarNews/status/1574587183864123392?s=20&t=37RKh8C3ld6cgiffncZilg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PhilstarN</a><a href="https://twitter.com/PhilstarNews/status/1574587183864123392?s=20&t=37RKh8C3ld6cgiffncZilg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ews / AFP / Toshifumi Kitamura</a></p>

Акция протеста против государственных похорон Абэ. Обложка © Twitter / PhilstarNews / AFP / Toshifumi Kitamura

В эти минуты в спортивно-концертном центре Nippon Budokan проходит церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Это стало поводом для массовых протестов среди японцев: многие из них вышли на улицу, чтобы заявить о несогласии с решением правительства.

  • Акция протеста против государственных похорон Абэ. Фото © Twitter / emredem
    Акция протеста против государственных похорон Абэ. Фото © Twitter / emredem
  • Акция протеста против государственных похорон Абэ. Фото © Twitter / PhilstarNews / AFP / Toshifumi Kitamura
    Акция протеста против государственных похорон Абэ. Фото © Twitter / PhilstarNews / AFP / Toshifumi Kitamura

Акция протеста против государственных похорон Абэ. Фото © Twitter / emredem

1 / 2

Демонстранты собрались рядом с залом Nippon Budokan, где проходит церемония. Протестующие держат плакаты, на которых написано требование отменить государственные похороны японского политика. Судя по снимкам, опубликованным в "Твиттере", акция собрала десятки человек.

Михаил Швыдкой представит Россию на государственных похоронах экс-премьера Японии

Михаил Швыдкой представит Россию на государственных похоронах экс-премьера Японии

На бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение, это произошло 8 июля. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли: Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. 23 июля стало известно, что убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу. Частные похороны политика уже состоялись 12 июля, его тело кремировано. Сегодня проходит церемония государственных похорон.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров