В Японии начались государственные похороны экс-премьера Абэ
В Токио началась церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Она проходит в спортивно-концертном центре Nippon Budokan, передаёт ТАСС.
Проститься с политиком пришло более четырёх тысяч человек. В их числе — вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, а также другие мировые политики. От России участвует специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Стоит заметить, что это первые в стране государственные похороны с 1967 года, когда был похоронен бывший премьер-министр Сигэру Ёсида. Церемонию открыл генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. После его слов была объявлена минута молчания.
На бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение, это произошло 8 июля. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли: Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. 23 июля стало известно, что убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу. Частные похороны политика уже состоялись 12 июля, его тело кремировано.
ТАСС / AP / Eugene Hoshiko