В Японии начались государственные похороны экс-премьера Абэ

В Токио началась церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Она проходит в спортивно-концертном центре Nippon Budokan, передаёт ТАСС.

Проститься с политиком пришло более четырёх тысяч человек. В их числе — вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, а также другие мировые политики. От России участвует специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.