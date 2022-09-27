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27 сентября, 05:27

В Японии начались государственные похороны экс-премьера Абэ

В Токио началась церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Она проходит в спортивно-концертном центре Nippon Budokan, передаёт ТАСС.

Проститься с политиком пришло более четырёх тысяч человек. В их числе — вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, а также другие мировые политики. От России участвует специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Стоит заметить, что это первые в стране государственные похороны с 1967 года, когда был похоронен бывший премьер-министр Сигэру Ёсида. Церемонию открыл генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. После его слов была объявлена минута молчания.

На бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение, это произошло 8 июля. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли: Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. 23 июля стало известно, что убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу. Частные похороны политика уже состоялись 12 июля, его тело кремировано.

Макрон решил не участвовать в похоронах Синдзо Абэ

Макрон решил не участвовать в похоронах Синдзо Абэ

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ТАСС / AP / Eugene Hoshiko

Оксана Попова

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