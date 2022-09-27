СМИ предрекли Рогозину скорое новое назначение

После проведения референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях в России может появиться новый Крымский федеральный округ. В случае принятия решения о присоединении в него могут войти новые территории и сам Крым, пишет газета "Ведомости".

Издание ссылается на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близкие к Администрации Президента России. Исходя из их данных, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получит новую должность — в новом федеральном округе он станет полпредом главы государства.

Решение о назначении Рогозина будет принято в ближайшее время. Такой выбор источники "Ведомостей" связывают с "непростой ситуацией" вокруг референдумов.