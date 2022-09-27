СМИ предрекли Рогозину скорое новое назначение
"Ведомости": В России может появиться Крымский федеральный округ во главе с Рогозиным
После проведения референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях в России может появиться новый Крымский федеральный округ. В случае принятия решения о присоединении в него могут войти новые территории и сам Крым, пишет газета "Ведомости".
Издание ссылается на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близкие к Администрации Президента России. Исходя из их данных, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получит новую должность — в новом федеральном округе он станет полпредом главы государства.
Решение о назначении Рогозина будет принято в ближайшее время. Такой выбор источники "Ведомостей" связывают с "непростой ситуацией" вокруг референдумов.
В первых числах августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сообщит о назначении Рогозина на новую должность в ближайшее время. Президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса" 5 июля. На его место назначен Юрий Борисов, который ранее занимал должность зампредседателя Правительства РФ.
Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, несмотря на все сложности, считают своим долгом отдать голос в ходе референдумов о вхождении территорий в состав России. Этот факт вызывает невероятное восхищение, отметил он.
ТАСС / Стрингер