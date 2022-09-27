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27 сентября, 04:24

В Запорожье обсуждают возможный вектор наступления ВСУ

В Запорожской области заявили, что ВСУ могут попытаться наступать в районе Энергодара

ВСУ могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах. Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путём форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригорода, села Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС", заявил Рогов в беседе с РИА "Новости".

ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

Он сообщил, что союзные силы ранее уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе — при помощи авиации. Рогов заявил, что все планы противника известны и есть готовность дать отпор.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения "Листань" казачьей бригады "Дон" в период с 10 по 25 сентября остановили наступление войск ВСУ под Александровкой Херсонской области. В ходе столкновения казаки уничтожили четыре БМП и роту солдат. После таких потерь оставшиеся подразделения противника отступили, пытаясь укрыться от артиллерийского огня.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова

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