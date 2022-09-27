В Запорожье обсуждают возможный вектор наступления ВСУ

ВСУ могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах. Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путём форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригорода, села Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС", — заявил Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он сообщил, что союзные силы ранее уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе — при помощи авиации. Рогов заявил, что все планы противника известны и есть готовность дать отпор.