В Запорожье обсуждают возможный вектор наступления ВСУ
В Запорожской области заявили, что ВСУ могут попытаться наступать в районе Энергодара
ВСУ могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах. Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путём форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригорода, села Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС", — заявил Рогов в беседе с РИА "Новости".
Он сообщил, что союзные силы ранее уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе — при помощи авиации. Рогов заявил, что все планы противника известны и есть готовность дать отпор.
Ранее сообщалось, что бойцы подразделения "Листань" казачьей бригады "Дон" в период с 10 по 25 сентября остановили наступление войск ВСУ под Александровкой Херсонской области. В ходе столкновения казаки уничтожили четыре БМП и роту солдат. После таких потерь оставшиеся подразделения противника отступили, пытаясь укрыться от артиллерийского огня.
ТАСС / Сергей Мальгавко