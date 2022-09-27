Москва и Вашингтон призывают друг друга успокоиться

Высокопоставленные американские и российские чиновники и дипломаты, несмотря на противостояние, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи. Такой информацией делится "Коммерсант".

Замглавы МИД Рябков назвал линию противостояния России и США всё более тревожной

Газета пишет, Москва предупредила Вашингтон, что поддержка Украины может привести страны к "опасной черте". Штаты со своей стороны заявляют о "катастрофических последствиях" в случае применения Россией ядерного оружия. По неофициальным каналам Россия и США призывают друг друга успокоиться.