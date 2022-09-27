Москва и Вашингтон призывают друг друга успокоиться
"Коммерсант": Россия и США продолжают контактировать по неофициальной линии на высоком уровне
Высокопоставленные американские и российские чиновники и дипломаты, несмотря на противостояние, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи. Такой информацией делится "Коммерсант".
Газета пишет, Москва предупредила Вашингтон, что поддержка Украины может привести страны к "опасной черте". Штаты со своей стороны заявляют о "катастрофических последствиях" в случае применения Россией ядерного оружия. По неофициальным каналам Россия и США призывают друг друга успокоиться.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL