Украинцы разочаровались в системах HIMARS в ходе локальных боёв

Командование ВСУ заявило о бесполезности переданных Вашингтоном американских систем HIMARS в боях за Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщает New York Times.

"Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск", — пишет NYT.

Как утверждают авторы, украинские командиры пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных систем залпового огня. К примеру, российские войска смогли перераспределить склады боеприпасов так, чтобы они стали менее уязвимыми для атак противника. Союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника, информирует газета.