Пойманного под Херсоном диверсанта готовили к покушению на Сальдо

Украинский диверсант Александр Свароба с позывным Алекс, которого ранее задержали российские силовики, признался, что в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Свароба признался, что сильно испугался и отказался от задания.

"Было задание устроить диверсии в отношении Сальдо и Стремоусова, на что я дал отказ, так как опасался за свою жизнь и жизнь своих родственников", — цитирует диверсанта РИА "Новости".

Свароба добавил, что в августе получил через тайник поддельный паспорт на чужое имя. Документ был нужен для въезда на территорию Николаевской области. Задержанный не воспользовался им, поскольку паспорт был оформлен на человека 1970 года рождения, — иначе говоря, человек в документе по возрасту годился Сваробе в отцы.