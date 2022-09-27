Пойманного под Херсоном диверсанта готовили к покушению на Сальдо
РИА "Новости": Украинский диверсант получил приказ убить главу Херсонской области Сальдо
Украинский диверсант Александр Свароба с позывным Алекс, которого ранее задержали российские силовики, признался, что в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Свароба признался, что сильно испугался и отказался от задания.
"Было задание устроить диверсии в отношении Сальдо и Стремоусова, на что я дал отказ, так как опасался за свою жизнь и жизнь своих родственников", — цитирует диверсанта РИА "Новости".
Свароба добавил, что в августе получил через тайник поддельный паспорт на чужое имя. Документ был нужен для въезда на территорию Николаевской области. Задержанный не воспользовался им, поскольку паспорт был оформлен на человека 1970 года рождения, — иначе говоря, человек в документе по возрасту годился Сваробе в отцы.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек в Алёшковском районе Херсонской области. По данным ведомства, в ходе обыска обнаружены тайники с большим арсеналом оружия.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov