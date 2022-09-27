Карпин рассказал о реакции футболистов сборной России на вопросы о мобилизации

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о реакции игроков национальной команды на вопросы о мобилизации, заданные им на пограничном контроле перед товарищеским матчем с Киргизией. По словам наставника, каждый реагировал по-разному.

"Кто-то напрягся, кто-то с улыбкой. Ситуация неординарная. То, что про неё думаешь в какой-то момент — это 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки. Понятно, что они об этом говорили. Во время тренировки, разминки, матча — уже проще, потому что футбол отвлекает. Как и любая работа. Но полностью отключиться, думаю, никто не может", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу одержала победу над командой Киргизии в товарищеском матче со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. В составе нашей команды голами отличились Александр Соболев и Даниил Уткин.

Матч для сборной России стал первым с ноября 2021 года, когда на выезде они проиграли команде Хорватии со счётом 0:1. Это была заключительная игра группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая не позволила попасть на чемпионат в Катаре напрямую. В марте россияне должны были сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские сборные от участия в турнирах под эгидой организации до изменения решения об отстранении.