Комбриг 36-й бригады ВСУ Волына заявил о праве Донбасса на самоопределение

У Донбасса есть право на самоопределение, об этом заявил бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына), сдавшийся в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Запись с речью военного публикует РИА "Новости".

"Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять своё право на свою независимость, на целостность территории", — сказал Волынский на видео, записанном в августе.

На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: "Конечно". Украина же, как он отметил, лишала граждан этого права.

Ранее в СМИ появилась информация, что Волынский был в числе тех, кого передали Киеву при последнем обмене пленными.