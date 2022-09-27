Кого закон обязывает выплачивать ипотеку за мобилизованных

Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, обязаны продолжать платить по ипотеке. Отечественное законодательство пока не предусматривает отмену этих обязательств, а в случае гибели мобилизованных ответственными за их кредиты становятся наследники и поручители, сообщили опрошенные РИА "Новости" юристы.

Как пояснил представитель АБ Asterisk Степан Хантимиров, мобилизованные обязаны ежемесячно оплачивать ипотеку, так как законодательно отмена этих обязательства пока не предусмотрена. Если трудовой договор с призванным приостановлен и тот не получает зарплату, а положенные по мобилизации деньги ещё не начали поступать, то можно попросить банк об отсрочке.

"Он может взять с собой повестку, приказ об увольнении с прежнего места работы или договор о временной приостановке работы. Даже при нынешнем регулировании банк может пойти навстречу и предоставить мобилизованному кредитные каникулы", — пояснил Хантимиров.

При гибели заёмщика его долги по ипотеке переходят к наследникам. Кроме того, ответственность за долги заёмщика несёт поручитель, добавил юрист.