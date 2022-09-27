Кого закон обязывает выплачивать ипотеку за мобилизованных
Юрист Хантимиров: Наследники и поручители должны выплачивать ипотеку за мобилизованных
Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, обязаны продолжать платить по ипотеке. Отечественное законодательство пока не предусматривает отмену этих обязательств, а в случае гибели мобилизованных ответственными за их кредиты становятся наследники и поручители, сообщили опрошенные РИА "Новости" юристы.
Как пояснил представитель АБ Asterisk Степан Хантимиров, мобилизованные обязаны ежемесячно оплачивать ипотеку, так как законодательно отмена этих обязательства пока не предусмотрена. Если трудовой договор с призванным приостановлен и тот не получает зарплату, а положенные по мобилизации деньги ещё не начали поступать, то можно попросить банк об отсрочке.
"Он может взять с собой повестку, приказ об увольнении с прежнего места работы или договор о временной приостановке работы. Даже при нынешнем регулировании банк может пойти навстречу и предоставить мобилизованному кредитные каникулы", — пояснил Хантимиров.
При гибели заёмщика его долги по ипотеке переходят к наследникам. Кроме того, ответственность за долги заёмщика несёт поручитель, добавил юрист.
Управляющий партнёр адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев обратил внимание на тот факт, что в стране нет целостной концепции нормативных правовых актов по ситуации с ипотекой, погашаемой мобилизованными. Юрист отдельно подчеркнул, что действующий свод законов освобождает страховщиков от выплаты возмещений для таких случаев, как военные действия, манёвры или иные военные мероприятия.
Напомним, ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам. В ведомстве не исключили, что в дальнейшем такие меры могут быть закреплены в законе. Ранее эту тему поднял корреспондент Лайфа в беседе с главой Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.
ТАСС / Андрей Самсонов