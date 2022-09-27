Андрей Малахов появился с новой причёской в новом шоу

Телеведущий Андрей Малахов вернулся на российское телевидение с новым шоу. Первый выпуск передачи уже вышел, и на кадрах можно увидеть, что шоумен сменил стиль. Прежде всего внимание зрителей привлекла его изменившаяся причёска.

Новое шоу специализируется на различных общественных темах. Один из выпусков Малахов посвятит российским военным корреспондентам. Напомним, "Прямой эфир" с Андреем Малаховым перестал выходить в эфир ещё в феврале.