Андрей Малахов появился с новой причёской в новом шоу
Андрей Малахов в новом имидже. Фото © YouTube / Azamat LIVE KG
Телеведущий Андрей Малахов вернулся на российское телевидение с новым шоу. Первый выпуск передачи уже вышел, и на кадрах можно увидеть, что шоумен сменил стиль. Прежде всего внимание зрителей привлекла его изменившаяся причёска.
Новое шоу специализируется на различных общественных темах. Один из выпусков Малахов посвятит российским военным корреспондентам. Напомним, "Прямой эфир" с Андреем Малаховым перестал выходить в эфир ещё в феврале.
Ранее Лайф писал о миллионных гонорарах, которые звёзды шоубиза получат за новогодние корпоративы. До Нового года осталось каких-то три месяца, и те компании, кто на праздничных корпоративах хочет видеть знаменитостей, уже сейчас начинают бронировать желанных звёзд.