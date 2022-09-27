Иран не считает правильным поставлять оружие России или Украине

Официальный Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, он ответил на вопрос СМИ о том, поставляет ли его страна беспилотники России.

В интервью интернет-изданию Al-Monitor Абдоллахиан напомнил, что у Ирана есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией. Тем не менее, власти не поддерживают какую-либо из сторон в происходящих на Украине события, поскольку считают, что приведет к их продолжению.

"Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине. И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине. Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры", — сказал иранский дипломат.