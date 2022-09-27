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27 сентября, 00:58

Попали в объективы видеокамер: Вооружённые люди атаковали отделение полиции в Турции

Группа вооружённых людей в Турции совершили вооружённое нападение на отделение полиции

В турецком городе Мерсин произошло вооружённое нападение на полицейский участок. Кадры со стрельбой и взрывами распространились в соцсетях. Как сообщает местная газета HaberTurk, террористы под видом сотрудников полиции пытались проникнуть в участок, а когда их пытались задержать, началась перестрелка.

Вооружённое нападение на отделение полиции в Турции. Видео © Twitter / ulusal_gundem

Теракт был совершён вечером 26 сентября. Женщина выдала себя за сотрудницу полиции и попыталась проникнуть в здание. Когда стражи порядка обнаружили неладное, то попытались заблокировать въезд автомобиля, но началась перестрелка. Одна из террористок оказалась смертницей, в её машине было взрывное устройство, которое сдетонировало.

На кадрах также видно, как два человека с автоматами подошли к зданию полиции и начали стрелять в правоохранителей. По некоторым данным, у них также при себе было взрывное устройство. Стражи порядка открыли ответный огонь. На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, как в одного из злоумышленников попадает пуля и он падает на землю.

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По информации газеты, погиб один полицейский, ещё минимум один пострадал. Сапёры, которых вызвали на место, уничтожили одну бомбу. В правоохранительных органах сообщили, что в результате инцидента задержали одного человека. Его остановили недалеко от места происшествия с оружием. В настоящее время разыскивают других причастных к теракту преступников.

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Twitter / ulusal_gundem

Иван Косицын

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