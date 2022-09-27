Рост рубля стал аномальным. И вот почему

Несмотря на падение цен на нефть и рост доллара к большинству других валют — событий, происходящих на фоне продолжающегося повышения процентных ставок в США, — рубль продолжает решительное укрепление. Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов объяснил, с чем это связано.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что рост нацвалюты связан с налоговым периодом, однако основной фактор — ожидание санкций со стороны Запада против НКЦ в связи с проведением референдумов. По его словам, такая ситуация уменьшит спрос на доллары и евро. Также против американской валюты играют многочисленные валютные ограничения.

"Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него", — пояснил Суверов.

Инвестстратег предупредил, что падение цен на нефть, политические риски, потенциальное увеличение дефицита госбюджета могут негативно сказаться и на рубле. Против нацвалюты могут сыграть также возможные валютные интервенции в рамках нового бюджетного правила и укрепление доллара к другим мировым валютам на фоне политики ФРС США.