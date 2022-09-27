В Китае предупредили об "экономическом землетрясении" из-за действия США

Федеральная резервная система (ФРС) США в очередной раз поднимет ключевую ставку с целью остановки инфляции в стране. Китайский обозреватель Шэн Вэнь полагает, что этот шаг отрицательно повлияет на мировую экономику уже в ближайшем будущем.

В статье для китайского издания Global Times публицист отмечает, что такие радикальные решения американских властей безрассудны и могут очень скоро спровоцировать масштабное "экономическое землетрясение". По прогнозу Вэня, если Вашингтон не остановится, то последствия будут грозить глобальной рецессией.

"Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию", — разъясняет автор.

Рост ключевой ставки может вызвать "финансовый шторм" или даже привести к краху мировую экономическую систему — впрочем, отмечает Шэн Вэнь, в Белом доме о других экономиках не думают. И потому сейчас растёт число экономистов, выступающих против безответственности ФРС в столь резком повышении ставки, констатирует публицист.