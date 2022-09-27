В Китае предупредили об "экономическом землетрясении" из-за действия США
Global Times: Миру при повышении ключевой ставки ФРС грозит "экономическое землетрясение"
Федеральная резервная система (ФРС) США в очередной раз поднимет ключевую ставку с целью остановки инфляции в стране. Китайский обозреватель Шэн Вэнь полагает, что этот шаг отрицательно повлияет на мировую экономику уже в ближайшем будущем.
В статье для китайского издания Global Times публицист отмечает, что такие радикальные решения американских властей безрассудны и могут очень скоро спровоцировать масштабное "экономическое землетрясение". По прогнозу Вэня, если Вашингтон не остановится, то последствия будут грозить глобальной рецессией.
"Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию", — разъясняет автор.
Рост ключевой ставки может вызвать "финансовый шторм" или даже привести к краху мировую экономическую систему — впрочем, отмечает Шэн Вэнь, в Белом доме о других экономиках не думают. И потому сейчас растёт число экономистов, выступающих против безответственности ФРС в столь резком повышении ставки, констатирует публицист.
Летом американская Федеральная резервная система уже повышала базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта, это произошло 27 июля. Следует отметить, что это повышение стало уже вторым за минувшее лето. Таким образом, ставка поднялась до 2,25–2,5%.
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ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN