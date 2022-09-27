Отказ не помеха: Киев настырно продолжает требовать от Германии танки
Посол Украины после отказа Шольца вновь потребовал от Германии танки Leopard
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев опять принялся требовать от Берлина танки — это при том, что совсем недавно немецкий канцлер Олаф Шольц отказался поставить их Киеву. Речь идёт о немецких машинах Leopard.
Макеев был назначен послом Украины в Германии 23 сентября — он заменил Андрея Мельника, запомнившегося одиозными и временами оскорбительными заявлениями в адрес властей ФРГ и лично Шольца. К резкой риторике дипломат прибегал, неизменно требуя новых поставок оружия для своей страны.
У себя в соцсетях Макеев разместил видео, где украинский военный показывает, как едет немецкая самоходная зенитная установка Gepard, и написал: "Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия".
Посол добавил, что для помощи Украине нужна ещё "одна крупная кошка — леопард (танк Leopard), которая поможет расширить ареал на востоке страны".
"Принимать правильные решения": Шольц резко ответил главе украинского МИД из-за слов о немецких танках
Напомним, Шольц объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт. В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что у Берлина нет "ни единого рационального аргумента", чтобы не поставлять эти вооружения.
ТАСС / DPA / Philipp Schulze