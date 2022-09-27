Пасечник высказался о военном положении в Донбассе после референдумов
Пасечник: ЛНР и ДНР примут решение по военному положению вместе с руководством РФ
Руководство Луганской и Донецкой народных республик в случае вхождения в состав России примет решение по военному положению на своих территориях вместе с российским руководством. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение. Поэтому мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покорёнными, но исполняющими чётко приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе", — приводит его слова ТАСС.
Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях положат конец неопределённости — и российская спецоперация перейдёт в другой статус и станет контртеррористической.
Ранее Лайф писал, что первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, а также главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник посетили Краснодон в ЛНР, где открыли памятник молодогвардейцам "Непокорённые", ранее закрытый на реставрацию. Они также посетили музей "Молодая гвардия" и возложили цветы к Вечному огню.
ТАСС / EPA / STRINGER