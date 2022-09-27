Yle: Финляндия намерена частично отгородиться от России забором
Пограничная охрана Финляндии предложила частично огородить границу с Россией во избежание незаконного проникновения на территорию республики. Об этом информирует портал Yle.
"В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10–20% границы протяжённостью 1300 километров были огорожены. Это будет означать около 130–260 километров", — сообщает портал.
Стоимость такого ограждения обойдётся в несколько сотен миллионов евро. Как предполагается, срок его службы составит 50 лет.
Ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хотят быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. А парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми "шенгенами", о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
ТАСС / Валентин Егоршин