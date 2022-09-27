Yle: Финляндия намерена частично отгородиться от России забором

Пограничная охрана Финляндии предложила частично огородить границу с Россией во избежание незаконного проникновения на территорию республики. Об этом информирует портал Yle.

"В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10–20% границы протяжённостью 1300 километров были огорожены. Это будет означать около 130–260 километров", — сообщает портал.