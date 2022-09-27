Главный тренер ЦСКА высказался о мобилизации своих хоккеистов

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Фёдоров после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком" (3:2 ОТ) заявил, что не опасается за хоккеистов команды, которым может прийти повестка в военкомат.

"Я не боюсь, что игрокам ЦСКА могут прийти повестки. Это жизнь, наша страна находится в определённой ситуации. Больше мне сказать нечего", — приводит ответ тренера Чемпионат.

На сегодня московские армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, у них 13 очков после десяти матчей. В следующей игре ЦСКА дома примет новосибирскую «Сибирь», встреча пройдёт 29 сентября.