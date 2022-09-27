Главный тренер ЦСКА высказался о мобилизации своих хоккеистов
Тренер хоккейного ЦСКА Фёдоров не боится, что его игроки могут получить повестки
Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Фёдоров после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком" (3:2 ОТ) заявил, что не опасается за хоккеистов команды, которым может прийти повестка в военкомат.
"Я не боюсь, что игрокам ЦСКА могут прийти повестки. Это жизнь, наша страна находится в определённой ситуации. Больше мне сказать нечего", — приводит ответ тренера Чемпионат.
На сегодня московские армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, у них 13 очков после десяти матчей. В следующей игре ЦСКА дома примет новосибирскую «Сибирь», встреча пройдёт 29 сентября.
Ранее о своей готовности отправиться в зону СВО заявил боец ММА Владимир Минеев. По его словам, он уже получил повестку и не собирается бегать от призыва.
ТАСС / Сергей Фадеичев