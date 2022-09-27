Российские строители в Мариуполе восстановили здание филармонии

Российские строители восстановили в Мариуполе здание филармонии, сохранив его исторический облик. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"Капитальный ремонт здания завершён в соответствии с графиком. В ходе работ полностью восстановлен фасад здания и кровля, подключены необходимые коммуникации. Фасад здания, вплоть до оформления окон и витражей, полностью сохранил свой исторический облик", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Предварительно российские специалисты обследовали музыкальное учреждение, убрали с территории пристройки и демонтировали разрушенные конструкции. В филармонии обновили фойе, восстановили сцену и концертный зал, создали условия для маломобильных групп граждан. В скором времени будет обустроена прилегающая территория и создано удобное общественное пространство.

В Минстрое подчеркнули, что восстановительные работы велись в приоритетном порядке по просьбе местных жителей. Здание обладает высокой культурной и исторической значимостью и ценится горожанами. Работы вели петербургские строители и подведомственный Минстрою "Роскапстрой", координацией занималось российское министерство.