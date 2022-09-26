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26 сентября, 20:34

Рогов в ответ на санкции Британии процитировал Байрона

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на введённые против него санкции Великобритании словами Байрона о родине.

"Как писал английский классик: "Где любят наслишь там очаг родимый. Моя РодинаЗапорожье. А Запорожьеэто Россия. Но Шекспира и Байрона мы оставим всё же себе!"написал он у себя в канале в Telegram.

Великобритания расширила санкции против России из-за референдумов

Великобритания расширила санкции против России из-за референдумов

Как отметил Рогов, оттого, что Британия "что-то там запретила", ему "ни жарко и ни холодно".

Ранее Лайф сообщал, что власти Японии объявили о введении новых санкций против 21 компании из России. Новые ограничения вступят в силу 3 октября.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова

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