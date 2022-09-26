Рогов в ответ на санкции Британии процитировал Байрона

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на введённые против него санкции Великобритании словами Байрона о родине.

"Как писал английский классик: "Где любят нас — лишь там очаг родимый. Моя Родина — Запорожье. А Запорожье — это Россия. Но Шекспира и Байрона мы оставим всё же себе!" — написал он у себя в канале в Telegram.