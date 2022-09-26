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26 сентября, 20:21

Киев отказался объявлять дополнительную мобилизацию

Офис Зеленского: Киев не планирует дополнительно призывать людей в ВСУ из-за мобилизации в РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.

"Пойдут все": На Украине не исключили мобилизации студентов

"Пойдут все": На Украине не исключили мобилизации студентов

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть всё, и мы готовы к большему количеству российских военных",сказал Подоляк в интервью немецкому порталу Tagesschau.

Ранее Лайф писал, что Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября. Выезд с Украины мужчин в возрасте 18–60 лет на период действия военного положения запрещён. Также советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что из-за начала в России частичной мобилизации на Украине могут призвать в армию всех студентов.

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ТАСС / Александр Кряжев

Юлия Коновалова

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