Киев отказался объявлять дополнительную мобилизацию
Офис Зеленского: Киев не планирует дополнительно призывать людей в ВСУ из-за мобилизации в РФ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.
"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть всё, и мы готовы к большему количеству российских военных", — сказал Подоляк в интервью немецкому порталу Tagesschau.
Ранее Лайф писал, что Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября. Выезд с Украины мужчин в возрасте 18–60 лет на период действия военного положения запрещён. Также советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что из-за начала в России частичной мобилизации на Украине могут призвать в армию всех студентов.
ТАСС / Александр Кряжев