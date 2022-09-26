Киев отказался объявлять дополнительную мобилизацию

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть всё, и мы готовы к большему количеству российских военных", — сказал Подоляк в интервью немецкому порталу Tagesschau.