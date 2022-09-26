До 17 человек выросло число погибших при стрельбе в Ижевске
До 17 человек выросло число погибших в результате трагедии в Ижевске. Об этом сообщает сайт главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета.
"Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что трое детей, госпитализированные после стрельбы в школе в Ижевске, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, уточнив, что всего в результате ЧП были ранены 22 ребёнка и двое взрослых.
Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в которой погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / EPA / ANDREY KOROTKOV