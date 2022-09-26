До 17 человек выросло число погибших при стрельбе в Ижевске

До 17 человек выросло число погибших в результате трагедии в Ижевске. Об этом сообщает сайт главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета.

"Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", — говорится в публикации.