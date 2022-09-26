Местные отказали ижевскому убийце в праве считаться человеком
Жители Ижевска поделились эмоциями после трагедии в школе
Жители Ижевска в беседе с телеграм-каналом SHOT поделились своими эмоциями от пережитой трагедии в школе №88, где ранее в результате стрельбы произошло массовое убийство.
Жители Ижевска поделились эмоциями после трагедии в школе №88. Видео © Telegram / SHOT
"Это не человек, это тварь. Тварь — тот, кто может пойти на безоружного ребёнка с оружием", — заявил один из местных жителей.
Двое других жителей Ижевска также отказались принимать преступника за человека, заметив, что произошло самое страшное из того, что могло случиться.
"Я сегодня вспоминала фильмы про машину времени, когда уже знали, что совершаются какие-то преступления, уходили в прошлое и задолго до преступления человека уничтожали. Вот сегодня я пожалела, что такая машина времени — просто фантастика. Надо, чтобы она была", — поделилась другая жительница Ижевска со слезами на глазах.
Напомним, в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. По последним данным СК РФ, погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.