Местные отказали ижевскому убийце в праве считаться человеком

Жители Ижевска в беседе с телеграм-каналом SHOT поделились своими эмоциями от пережитой трагедии в школе №88, где ранее в результате стрельбы произошло массовое убийство.

Жители Ижевска поделились эмоциями после трагедии в школе №88. Видео © Telegram / SHOT

"Это не человек, это тварь. Тварь — тот, кто может пойти на безоружного ребёнка с оружием", — заявил один из местных жителей.

Двое других жителей Ижевска также отказались принимать преступника за человека, заметив, что произошло самое страшное из того, что могло случиться.