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26 сентября, 19:59

Госдеп сообщил о неизменности американской позиции по Сноудену

Госдеп потребовал от Сноудена вернуться в США и предстать перед правосудием

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остаётся гражданином США и должен предстать перед американским правосудием. Об этом заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

"Наша позиция не изменилась", — сказал дипломат.

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По словам представителя Госдепа, единственное, что изменилось с получением Сноуденом российского гражданства, — это то, что теперь он может быть мобилизован.

Ранее Президент Владимир Путин предоставил гражданство России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. 26 сентября на официальном портале правовой информации опубликован соответствующий указ.

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ТАСС / Артём Геодакян

Юлия Коновалова

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