Госдеп сообщил о неизменности американской позиции по Сноудену
Госдеп потребовал от Сноудена вернуться в США и предстать перед правосудием
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остаётся гражданином США и должен предстать перед американским правосудием. Об этом заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.
"Наша позиция не изменилась", — сказал дипломат.
По словам представителя Госдепа, единственное, что изменилось с получением Сноуденом российского гражданства, — это то, что теперь он может быть мобилизован.
Ранее Президент Владимир Путин предоставил гражданство России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. 26 сентября на официальном портале правовой информации опубликован соответствующий указ.
ТАСС / Артём Геодакян