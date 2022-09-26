Госдеп сообщил о неизменности американской позиции по Сноудену

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остаётся гражданином США и должен предстать перед американским правосудием. Об этом заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

Экс-агент ЦРУ в Российской армии: Два условия, при которых могут призвать Эдварда Сноудена

По словам представителя Госдепа, единственное, что изменилось с получением Сноуденом российского гражданства, — это то, что теперь он может быть мобилизован.